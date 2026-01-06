Balade Initiation Naturaliste Perros-Guirec

Balade Initiation Naturaliste

Chemin du phare Perros-Guirec Côtes-d'Armor

2026-05-22 10:00:00

2026-05-22 11:30:00

2026-05-22

Envie de découvrir un des métiers liés à l’environnement ? De plonger dans l’univers naturaliste ? De pouvoir observer les espèces présentes dans les landes ou sur les côtes de Ploumanac’h ?

Toi, grand passionné de nature, viens avec nous, gardes du littoral, découvrir les coulisses de notre métier ! .

Chemin du phare Perros-Guirec 22700 Côtes-d'Armor Bretagne

