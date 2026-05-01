Dîner Vigneron au Bélouga L’Agapa Agapa Hôtel et Spa Perros-Guirec

Perros-Guirec

Dîner Vigneron au Bélouga L’Agapa

Agapa Hôtel et Spa 12 Rue des Bons Enfants Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Profitez d’un dîner accompagné de Yann Dufouleur, ambassadeur du Domaine Guy et Yvan Dufouleur à Nuit-Saint-Georges, pour découvrir une sélection de vins d’exception.

Balade en trois temps à 70 €

Réservation au 02 96 49 19 00 .

Agapa Hôtel et Spa 12 Rue des Bons Enfants Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 01 10

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English :

L’événement Dîner Vigneron au Bélouga L’Agapa Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme de Perros-Guirec