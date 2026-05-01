Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Dîner Vigneron au Bélouga L’Agapa Agapa Hôtel et Spa Perros-Guirec

Dîner Vigneron au Bélouga L’Agapa Agapa Hôtel et Spa Perros-Guirec jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Agapa Hôtel et Spa

Adresse : 12 Rue des Bons Enfants

Ville : 22700 Perros-Guirec

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Tarif :

Perros-Guirec

Dîner Vigneron au Bélouga L’Agapa

Agapa Hôtel et Spa 12 Rue des Bons Enfants Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

Profitez d’un dîner accompagné de Yann Dufouleur, ambassadeur du Domaine Guy et Yvan Dufouleur à Nuit-Saint-Georges, pour découvrir une sélection de vins d’exception.

Balade en trois temps à 70 €

Réservation au 02 96 49 19 00   .

Agapa Hôtel et Spa 12 Rue des Bons Enfants Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 01 10 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Dîner Vigneron au Bélouga L’Agapa Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme de Perros-Guirec

À voir aussi à Perros-Guirec (Côtes-d'Armor)