Balade insolite à La Chaize-le-Vicomte, Place de la Mairie, La Chaize-le-Vicomte

Balade insolite à La Chaize-le-Vicomte Dimanche 28 juin, 15h30 Place de la Mairie Vendée

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T15:30:00+02:00 – 2026-06-28T16:45:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:30:00+02:00 – 2026-06-28T16:45:00+02:00

A travers les ruelles du bourg, découverte de lieux insolites.

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Balade insolite « Tours et détours » à La Chaize-le-Vicomte bourg découverte

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