Balade itinérante « Nous sommes les cousins des arbres », Domaine de Grosbois, Boissy-Saint-Léger

Informations pratiques

Balade itinérante « Nous sommes les cousins des arbres » Samedi 19 septembre, 14h00, 15h45 Domaine de Grosbois Val-de-Marne

25-30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:45:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Et si les arbres étaient bien plus que nos voisins ? Et si, depuis toujours, ils étaient aussi de lointains cousins, partageant avec nous une même histoire du vivant ?

L’association Les Champs des Possibles vous propose une balade d’environ une heure et quart, pour ralentir, observer et renouer avec la forêt.

Au fil de la marche, nous découvrirons les étonnantes parentés qui nous relient aux arbres : nous respirons grâce à eux, nous partageons avec eux les mêmes éléments, les mêmes cycles, et nous dépendons, comme eux, de la richesse du sol et de la diversité du vivant.

Nous prendrons le temps d’ouvrir les yeux sur ce qui compose une forêt : les arbres, bien sûr, mais aussi les plantes, les insectes, les champignons et cette multitude de micro-organismes invisibles qui tissent, sous nos pas, les liens d’un écosystème foisonnant.

Si les conditions le permettent, nous explorerons ensemble une motte de sol forestier : nous en sentirons les odeurs, en observerons la texture, les minéraux, la matière organique et la vie discrète qui en fait un véritable monde en miniature.

Inscription gratuite sur place au stand balades.

Adapté à toute personne apte à rester debout (marche ou position stationnaire) pendant 1h15 à 1h30 – âges conseillés de 8 à 80 ans

Domaine de Grosbois Avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 94470 Boissy-Saint-Léger Boissy-Saint-Léger 94470 Val-de-Marne Île-de-France 01 49 77 15 24 http://www.domainedegrosbois.com https://fr-fr.facebook.com/pages/Domaine-de-Grosbois/160883777270150 [{« type »: « link », « value »: « https://www.domainedegrosbois.com/actualites/231-le-domaine-de-grosbois-celebre-sa-foret-pour-les-journees-du-patrimoine »}] Considéré comme le paradis du trot, le Domaine de Grosbois est situé à une quinzaine de kilomètres à peine de l’hippodrome de Paris-Vincennes. Ce site de 412 hectares dispose à cet effet d’infrastructures d’exception dédiées à l’entraînement journalier des chevaux trotteurs et peut accueillir jusqu’à 1500 chevaux, pendant le meeting d’hiver. Outre son activité hippique, le Domaine de Grosbois abrite en son sein un château classé au titre des Monuments historiques ainsi qu’un musée dédié à l’histoire de la discipline des courses au trot. Le château de Grosbois niché au cœur de cet écrin de verdure est une belle demeure de campagne du XVIIe siècle avec ses façades de briques et de pierres et ses hauts toits à la française. À l’intérieur, le château offre une succession de salons dont le décor porte la marque de tous les grands styles français. Il comporte notamment un ensemble remarquable de mobilier d’époque Empire que les descendants du maréchal Berthier ont su préserver. Le musée du trot est le plus important d’Europe par sa taille mais aussi par la richesse de ses collections. Il retrace 3000 ans d’histoire des courses attelées : des olympiades à nos jours, avec une présentation à la fois moderne et ludique (maquette, dioramas, films, écrans tactiles..). Le musée fait la part belle aux hommes et aux chevaux qui ont fait l’histoire du trot, mais il évoque aussi les grands hippodromes, l’évolution des attelages et des harnachements, l’élevage et les paris. Accès par la grille d’honneur donnant sur la RN 19

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