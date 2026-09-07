La forêt de Grosbois à travers l’histoire, Domaine de Grosbois, Boissy-Saint-Léger

Informations pratiques

La forêt de Grosbois à travers l’histoire Samedi 19 septembre, 14h00 Domaine de Grosbois Val-de-Marne

25-30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Conférence proposée par Roger Guillemard concernant la sauvegarde de la forêt Notre-Dame.

Les forêts de Grosbois, de La Grange, des Camaldules et du Piple appartiennent au même massif forestier, la forêt de Notre-Dame qui s’étend sur plus de 3 000 hectares. Cette forêt est exploitée depuis le XIIè siècle: le bois est un matériau indispensable pour la construction et le chauffage. La nature argileuse du sol a nécessité la réalisation d’un important réseau de fossés qui alimentent des ruisseaux, des mares et des étangs. On en extrait de l’argile, du sable, de la pierre meulière. Des fermes, des tuileries, se sont installées autour de la forêt, mais aussi des lotissements, à ses dépens. C’est également une grande réserve de chasse. Comment cet important patrimoine boisé, souvent menacé par des projets immobiliers, a été préservé jusqu’à la création de l’Arc Boisé en 2004 ?

Domaine de Grosbois Avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 94470 Boissy-Saint-Léger Boissy-Saint-Léger 94470 Val-de-Marne Île-de-France 01 49 77 15 24 http://www.domainedegrosbois.com https://fr-fr.facebook.com/pages/Domaine-de-Grosbois/160883777270150 [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/conference-la-foret-de-grosbois-a-travers-lhistoire »}] Considéré comme le paradis du trot, le Domaine de Grosbois est situé à une quinzaine de kilomètres à peine de l’hippodrome de Paris-Vincennes. Ce site de 412 hectares dispose à cet effet d’infrastructures d’exception dédiées à l’entraînement journalier des chevaux trotteurs et peut accueillir jusqu’à 1500 chevaux, pendant le meeting d’hiver. Outre son activité hippique, le Domaine de Grosbois abrite en son sein un château classé au titre des Monuments historiques ainsi qu’un musée dédié à l’histoire de la discipline des courses au trot. Le château de Grosbois niché au cœur de cet écrin de verdure est une belle demeure de campagne du XVIIe siècle avec ses façades de briques et de pierres et ses hauts toits à la française. À l’intérieur, le château offre une succession de salons dont le décor porte la marque de tous les grands styles français. Il comporte notamment un ensemble remarquable de mobilier d’époque Empire que les descendants du maréchal Berthier ont su préserver. Le musée du trot est le plus important d’Europe par sa taille mais aussi par la richesse de ses collections. Il retrace 3000 ans d’histoire des courses attelées : des olympiades à nos jours, avec une présentation à la fois moderne et ludique (maquette, dioramas, films, écrans tactiles..). Le musée fait la part belle aux hommes et aux chevaux qui ont fait l’histoire du trot, mais il évoque aussi les grands hippodromes, l’évolution des attelages et des harnachements, l’élevage et les paris. Accès par la grille d’honneur donnant sur la RN 19

Conférence de Roger Guillemard au sujet de la sauvegarde de la forêt Notre-Dame

©JLL-SETF