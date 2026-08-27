Balade le long de la Sioule Montfermy
lundi 19 octobre 2026 · Montfermy
Informations pratiques
Montfermy
Balade le long de la Sioule
Parking le long de la D418 Montfermy Puy-de-Dôme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 09:30:00
fin : 2026-10-19 12:00:00
Date(s) :
2026-10-19
Suivez les méandres de la Sioule lors d’une balade familiale à la découverte de la faune et de la flore des milieux aquatiques.
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Parking le long de la D418 Montfermy 63230 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
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English :
Follow the twists and turns of the Sioule River on a family walk to discover the flora and fauna of aquatic habitats.
L’événement Balade le long de la Sioule Montfermy a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme