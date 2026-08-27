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AGENDA · Montfermy

Balade le long de la Sioule Montfermy

lundi 19 octobre 2026 · Montfermy

Informations pratiques

Début
lundi 19 octobre 2026
Fin
lundi 19 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Parking le long de la D418
Ville
63230 Montfermy
Département
Puy-de-Dôme
Tarif
0 0 0

Montfermy

Balade le long de la Sioule

Parking le long de la D418 Montfermy Puy-de-Dôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 09:30:00
fin : 2026-10-19 12:00:00

Date(s) :
2026-10-19

Suivez les méandres de la Sioule lors d’une balade familiale à la découverte de la faune et de la flore des milieux aquatiques.
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Parking le long de la D418 Montfermy 63230 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes   lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Follow the twists and turns of the Sioule River on a family walk to discover the flora and fauna of aquatic habitats.

L’événement Balade le long de la Sioule Montfermy a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme