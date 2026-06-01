Balade le long de la source, QP7F+R3 Gambaiseuil, Gambaiseuil

Balade le long de la source Dimanche 14 juin, 12h00 QP7F+R3 Gambaiseuil Yvelines

Tarifs : Tarif birdy 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T12:00:00+02:00 – 2026-06-14T14:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T12:00:00+02:00 – 2026-06-14T14:30:00+02:00

Au détour d’un sentier couvert de mousse, là où la canopée de la forêt de Rambouillet se fait plus dense, se cache un secret bien gardé : une source naturelle. Ce n’est pas qu’un simple filet d’eau, c’est le cœur battant d’un biotope d’une richesse exceptionnelle. Véritable oasis de fraîcheur, ce point d’eau dicte le rythme de la vie sauvage tout au long de l’année.

Le théâtre des empreintes Le sol meuble et humide qui borde la source agit comme une archive vivante. En vous penchant, vous y lirez les récits de la nuit : les sabots fins et élégants du chevreuil, la trace profonde et imposante du grand cerf élaphe, ou encore le passage désordonné d’une compagnie de sangliers. Chaque empreinte est le témoignage d’un instant de vulnérabilité où l’animal, poussé par la soif, sort de l’ombre pour s’abreuver.

Un concert de biodiversité L’eau attire également une vie aérienne et amphibie fascinante. Tandis que le Pic noir tambourine au loin, le Geai des chênes et d’autres oiseaux forestiers viennent ici lisser leurs plumes. Dans les herbes hautes de la rive, la salamandre tachetée profite de l’humidité constante, partageant ce havre avec une multitude d’insectes aquatiques, sentinelles de la pureté de l’eau.

Un équilibre à préserver Ce biotope est aussi précieux qu’interdépendant. En été, quand les mares s’assèchent, cette source devient l’unique point de ralliement, un îlot de survie crucial. Admirer ce spectacle demande silence et humilité : c’est à cette condition que la forêt vous dévoilera ses plus beaux mystères.

Durée : 2h30

Activité organisée par Julie – Guide naturaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/balade-le-long-de-la-source-9629

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Découverte des oiseaux de la forêt près d’une source d’eau. Nature Sortie nature