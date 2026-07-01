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AGENDA · Recques-sur-Hem

Balade lecture avec MédiaRecques Recques-sur-Hem

mardi 21 juillet 2026 · Recques-sur-Hem

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Adresse
Place de la Mairie
Ville
62890 Recques-sur-Hem
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Recques-sur-Hem

Balade lecture avec MédiaRecques

Place de la Mairie Recques-sur-Hem Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Quand les livres s’invitent sur les chemins …
Suivez les bénévoles de MédiaRecques qui se feront un plaisir de raconter de jolies histoires pour les petits et les grands.
MAR. 21 JUILLET 9h30
RDV Place de la Mairie RECQUES-SUR-HEM   .

Place de la Mairie Recques-sur-Hem 62890 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 00 83 83  bienvenue.regionaudruicq@ccra.fr

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English :

L’événement Balade lecture avec MédiaRecques Recques-sur-Hem a été mis à jour le 2026-06-04 par CPETI Région Audruicq