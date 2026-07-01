Informations pratiques

Recques-sur-Hem

Balade lecture avec MédiaRecques

Place de la Mairie Recques-sur-Hem Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Quand les livres s’invitent sur les chemins …

Suivez les bénévoles de MédiaRecques qui se feront un plaisir de raconter de jolies histoires pour les petits et les grands.

MAR. 21 JUILLET 9h30

RDV Place de la Mairie RECQUES-SUR-HEM .

Place de la Mairie Recques-sur-Hem 62890 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 00 83 83 bienvenue.regionaudruicq@ccra.fr

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English :

L’événement Balade lecture avec MédiaRecques Recques-sur-Hem a été mis à jour le 2026-06-04 par CPETI Région Audruicq