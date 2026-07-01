Balade lecture avec MédiaRecques Recques-sur-Hem
mardi 21 juillet 2026 · Recques-sur-Hem
Informations pratiques
Recques-sur-Hem
Balade lecture avec MédiaRecques
Place de la Mairie Recques-sur-Hem Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Quand les livres s’invitent sur les chemins …
Suivez les bénévoles de MédiaRecques qui se feront un plaisir de raconter de jolies histoires pour les petits et les grands.
MAR. 21 JUILLET 9h30
RDV Place de la Mairie RECQUES-SUR-HEM .
Place de la Mairie Recques-sur-Hem 62890 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 00 83 83 bienvenue.regionaudruicq@ccra.fr
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English :
L’événement Balade lecture avec MédiaRecques Recques-sur-Hem a été mis à jour le 2026-06-04 par CPETI Région Audruicq