Balade « Les chemins d’Eugénie », Château-musée du Cayla, Andillac

Balade « Les chemins d’Eugénie » Dimanche 28 juin, 10h00 Château-musée du Cayla Tarn

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00

Muriel Vernières propose une promenade sur les pas d’Eugénie de Guérin décrits dans son journal. Depuis les hauts du Cayla, l’océan des blés moutonne, la montagne tarnaise se dessine à l’horizon et les lointains s’enluminent. Pique-nique possible à la fin de la balade, pour profiter du cadre de nature du Cayla.

Château-musée du Cayla 321 impasse du musée 81140 Andillac Andillac 81140 Tarn Occitanie

Muriel Vernières propose une promenade sur les pas d’Eugénie de Guérin décrits dans son journal.

Département du Tarn – Xavier FLOUTARD VAYLEUX