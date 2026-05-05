Balade littéraire, médiathèque de Bessières, Bessières

Balade littéraire Vendredi 12 juin, 18h30 médiathèque de Bessières Haute-Garonne

Gratuit / sur inscription / Adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T18:30:00+02:00 – 2026-06-12T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T18:30:00+02:00 – 2026-06-12T20:00:00+02:00

Cette année, nous aurons le plaisir d’être accueillis par l’équipe de la bibliothèque de Buzet sur Tarn et de flâner dans son centre bourg.

Lors de la balade, plusieurs haltes permettront d’écouter différents extraits de textes, romans, poèmes…. Cette promenade culturelle s’adresse à tous : passionnés de littérature, randonneurs curieux, amoureux des mots… En associant marche, lecture et contemplation, elle invite au bien-être et au partage.

Cette échappée se terminera par un moment convivial partagé autour d’une auberge espagnole au Moulin de Saint-Mens de Monsieur Alain Dariès que nous remercions pour son hospitalité.

Venez vous promener et vous ressourcer !

VENDREDI 12 JUIN 2026

18H30 – durée 1h30

BUZET-SUR-TARN

médiathèque de Bessières 26 place du Souvenir – 31660 BESSIERES Bessières 31660 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@bessieres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 82 95 59 39 »}]

La balade littéraire est bien plus qu’une simple promenade. C’est une invitation à explorer son environnement, à redécouvrir le plaisir d’écouter une lecture en plein air. Balade littéraire

Ville de Bessières