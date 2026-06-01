Bessières en Scène, Esplanade Bellecourt à Bessières, Bessières

Bessières en Scène Samedi 6 juin, 10h00 Esplanade Bellecourt à Bessières Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00

Organisé par Myriad Event et le Réseau des Possibles, ce rendez-vous familial réunit tout ce qu’il faut pour passer une journée inoubliable :

‍♀️ Cours de sport

Concerts

Spectacle de feu

Stands d’artisanat et de création

️ Restauration sur place

Venez nombreux vivre ce moment de partage, de convivialité et tentez votre chance à la tombola organisée par les seins te nitouche .

Esplanade Bellecourt à Bessières Esplanade Bellecourt – 31660 Bessières Bessières 31660 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@myriad-event.com »}]

Bessières en Scène : La 1ère édition arrive ! Le 6 juin, de 10h à 22h, place à la fête sur l’esplanade Bellecourt de Bessières ! fête famille

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