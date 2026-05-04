Cuy-Saint-Fiacre

Balade Marguerite de Saint-Marceaux

Salle des Fêtes Cuy-Saint-Fiacre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-06-06 2026-09-05

Promenade culturelle menée par les Amis de l’Ours

Marche de 3.2km entre le centre de Cuy-Saint-Fiacre et la chapelle de Beuvreuil, située sur le territoire de Dampierre-en-Bray. .

Salle des Fêtes Cuy-Saint-Fiacre 76220 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 28 34 info@tourismedes4rivieresenbray.com

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English : Balade Marguerite de Saint-Marceaux

L’événement Balade Marguerite de Saint-Marceaux Cuy-Saint-Fiacre a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray