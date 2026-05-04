Balade Marguerite de Saint-Marceaux Cuy-Saint-Fiacre
Balade Marguerite de Saint-Marceaux Cuy-Saint-Fiacre samedi 6 juin 2026.
Cuy-Saint-Fiacre
Balade Marguerite de Saint-Marceaux
Salle des Fêtes Cuy-Saint-Fiacre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-06-06 2026-09-05
Promenade culturelle menée par les Amis de l’Ours
Marche de 3.2km entre le centre de Cuy-Saint-Fiacre et la chapelle de Beuvreuil, située sur le territoire de Dampierre-en-Bray. .
Salle des Fêtes Cuy-Saint-Fiacre 76220 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 28 34 info@tourismedes4rivieresenbray.com
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English : Balade Marguerite de Saint-Marceaux
L’événement Balade Marguerite de Saint-Marceaux Cuy-Saint-Fiacre a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray
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