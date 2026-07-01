Exposition Desgrais Cartier, Maison de François Pompon, Cuy-Saint-Fiacre
samedi 19 septembre 2026 · Maison de François Pompon · Cuy-Saint-Fiacre
Informations pratiques
Exposition Desgrais Cartier Samedi 19 septembre, 10h00 Maison de François Pompon Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
JDP 19/09/2026
Inauguration d’un bas-relief en céramique par les artisites Jacques et Juliette DAMVILLE sur la maison de François POMPON
Exposition dans la maison de François POMPON d’une peintre naïve France DESGRAIS-CARTIER qui a habité cette maison
Maison de François Pompon 1 rue Pompon, 76220 Cuy-Saint-Fiacre Cuy-Saint-Fiacre 76220 Seine-Maritime Normandie Maison de François ¨Pompon
JDP 19/09/2026
©Amis de l’ours de Cuy Saint Fiacre
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