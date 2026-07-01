Exposition Desgrais Cartier, Maison de François Pompon, Cuy-Saint-Fiacre

Informations pratiques

Exposition Desgrais Cartier Samedi 19 septembre, 10h00 Maison de François Pompon Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

JDP 19/09/2026

Inauguration d’un bas-relief en céramique par les artisites Jacques et Juliette DAMVILLE sur la maison de François POMPON

Exposition dans la maison de François POMPON d’une peintre naïve France DESGRAIS-CARTIER qui a habité cette maison

Maison de François Pompon 1 rue Pompon, 76220 Cuy-Saint-Fiacre Cuy-Saint-Fiacre 76220 Seine-Maritime Normandie Maison de François ¨Pompon

JDP 19/09/2026

©Amis de l’ours de Cuy Saint Fiacre