Balade « Mémoire de Crue » – Les Barthes, Salle des fêtes, Les Barthes

Informations pratiques

Balade « Mémoire de Crue » – Les Barthes Dimanche 20 septembre, 10h00 Salle des fêtes Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Boucle de randonnée « Mémoire de crue »

Partez pour une randonnée de 7 km, d’une durée d’environ 2h30, au départ de la salle des fêtes des Barthes.

À l’arrivée, place de l’Inondation, un moment convivial sera proposé par l’association « Les Barthes 2002 », avec des jus de fruits variés et des douceurs locales.

Renseignements auprès de Fabienne Lemouzy, présidente de l’association « Les Barthes 2002 », au 06 48 55 75 55, ou de Danièle Nouailles, coprésidente, au 06 75 76 90 15.

Salle des fêtes Place de l’inondation, 82100 Les Barthes Les Barthes 82100 Tarn-et-Garonne Occitanie

Boucle de randonnée « Mémoire de Crue » de 7km, durée d’environ 2h30 au départ de la Salle des fêtes de Les Barthes.

©ManonBouysset