Balade musicale avec les Corps Creux Montbard
Balade musicale avec les Corps Creux Montbard dimanche 5 juillet 2026.
Montbard
Balade musicale avec les Corps Creux
Rdv à l’Office de Tourisme, place de la gare, Montbard. Montbard Côte-d’Or
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:30:00
fin : 2026-07-05 12:30:00
Date(s) :
2026-07-05
Les Corps Creux vous baladent 8ème édition ! ♀️
Rendez-vous à Montbard pour une matinée sportive et conviviale organisée par La Musique des Corps Creux, le VTT 21 et l’Office de Tourisme du Montbardois.
Au programme
VTT 35 km (450 D+) ou 48 km (700 D+)
VTT Famille 22 km (250 D+)
Randonnée pédestre 12 km (200 D+)
Départ à 8h30 depuis l’Office de Tourisme de Montbard
Ravitaillement musical à 10h30 à la mairie de Benoisey
Arrivée à 12h00 au Château de Grignon, suivie d’un apéritif-concert à 12h30. .
Rdv à l’Office de Tourisme, place de la gare, Montbard. Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 53 81 ot.montbard@gmail.com
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English : Balade musicale avec les Corps Creux
L’événement Balade musicale avec les Corps Creux Montbard a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Montbardois | 2*
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