Balade musicale avec les Corps Creux Montbard dimanche 5 juillet 2026.

Montbard

Balade musicale avec les Corps Creux

Rdv à l’Office de Tourisme, place de la gare, Montbard. Montbard Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:30:00

fin : 2026-07-05 12:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Les Corps Creux vous baladent 8ème édition ! ‍♀️

Rendez-vous à Montbard pour une matinée sportive et conviviale organisée par La Musique des Corps Creux, le VTT 21 et l’Office de Tourisme du Montbardois.

Au programme

VTT 35 km (450 D+) ou 48 km (700 D+)

VTT Famille 22 km (250 D+)

Randonnée pédestre 12 km (200 D+)

Départ à 8h30 depuis l’Office de Tourisme de Montbard

Ravitaillement musical à 10h30 à la mairie de Benoisey

Arrivée à 12h00 au Château de Grignon, suivie d’un apéritif-concert à 12h30. .

Rdv à l’Office de Tourisme, place de la gare, Montbard. Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 53 81 ot.montbard@gmail.com

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English : Balade musicale avec les Corps Creux

L’événement Balade musicale avec les Corps Creux Montbard a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Montbardois | 2*