Petits lecteurs, grands rêveurs…

Passage Georges Brassens Montbard Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 11:00:00

fin : 2026-02-28 12:00:00

Date(s) :

2026-02-28 2026-06-27

Un moment de douceur, de partage et découverte pour éveiller les tout-petits aux livres, aux histoires et comptines, à la musique, et favoriser l’imaginaire…Enfants de 0-3 ans. Gratuit Sur inscription. .

Passage Georges Brassens Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 27 32 mediatheque@montbard.fr

