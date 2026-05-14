Concert Stabat Mater de Pergolèse et Missa Brévis KV194 de Mozart Eglise St Urse Montbard

Montbard

Concert Stabat Mater de Pergolèse et Missa Brévis KV194 de Mozart

Eglise St Urse Allée Clemenceau Montbard Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le Chœur de Haute Côte d’Or donnera en concert deux grandes œuvres du répertoire de l’art choral : le Stabat Mater de G.B. Pergolèse composée en 1736 et la Missa Brevis KV 194 de W.A. Mozart écrite en 1774.

Ces 2 œuvres ont plusieurs points communs :

La jeunesse de leurs compositeurs (Pergolèse avait 26 ans et Mozart, 18 ans)

Leur génie musical précoce

Le retentissement de leurs œuvres : trois siècles plus tard. Le Stabat Mater est une des œuvres les plus interprétées de l’art choral

Le Stabat Mater composé à la fin de la musique baroque est écrit de façon très théâtrale et est empreint d’un sentiment à la fois doux et tragique, c’est la dernière œuvre de ce compositeur de 27 ans qui mourut quelques semaines après cette composition.

la Missa- Brevis de Mozart marque le début de la période classique et est à l’opposé une œuvre solaire, pleine de joie, elle est emplie de l’énergie d’un jeune homme de 18 ans.

Ces œuvres étant originellement composées pour un chœur mixte, Le chef de chœur a choisi des arrangements permettant de mettre en valeur la spécificité d’un ensemble vocal féminin.

Pour ce répertoire, le chœur de Haute Côte d’Or sera accompagné par Maryna Vozniuk au piano, Frédéric Martin et Hélène Fouchère aux violons baroques et placé sous la direction de Jean-Christophe Hurtaud. .

Eglise St Urse Allée Clemenceau Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté choeurdehautecotedor@gmail.com

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English : Concert Stabat Mater de Pergolèse et Missa Brévis KV194 de Mozart

L’événement Concert Stabat Mater de Pergolèse et Missa Brévis KV194 de Mozart Montbard a été mis à jour le 2026-05-14 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)