Spectacle de Danse Ce qui nous unie Place Gambetta Montbard

Montbard

Spectacle de Danse Ce qui nous unie

Place Gambetta Espace Paul Eluard Montbard Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30 21:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Spectacle avec les élèves danseurs du Conservatoire de la Ville de Montbard .

Place Gambetta Espace Paul Eluard Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 21 03 conservatoire@montbard.fr

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English : Spectacle de Danse Ce qui nous unie

L’événement Spectacle de Danse Ce qui nous unie Montbard a été mis à jour le 2026-05-13 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)