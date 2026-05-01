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Spectacle de Danse Ce qui nous unie Place Gambetta Montbard

Spectacle de Danse Ce qui nous unie Place Gambetta Montbard samedi 30 mai 2026.

Lieu : Place Gambetta

Adresse : Espace Paul Eluard

Ville : 21500 Montbard

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Montbard

Spectacle de Danse Ce qui nous unie

Place Gambetta Espace Paul Eluard Montbard Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 21:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Spectacle avec les élèves danseurs du Conservatoire de la Ville de Montbard   .

Place Gambetta Espace Paul Eluard Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 21 03  conservatoire@montbard.fr

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English : Spectacle de Danse Ce qui nous unie

L’événement Spectacle de Danse Ce qui nous unie Montbard a été mis à jour le 2026-05-13 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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