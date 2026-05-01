Spectacle de Danse Ce qui nous unie Place Gambetta Montbard
Spectacle de Danse Ce qui nous unie Place Gambetta Montbard samedi 30 mai 2026.
Montbard
Spectacle de Danse Ce qui nous unie
Place Gambetta Espace Paul Eluard Montbard Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 21:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Spectacle avec les élèves danseurs du Conservatoire de la Ville de Montbard .
Place Gambetta Espace Paul Eluard Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 21 03 conservatoire@montbard.fr
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English : Spectacle de Danse Ce qui nous unie
L’événement Spectacle de Danse Ce qui nous unie Montbard a été mis à jour le 2026-05-13 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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