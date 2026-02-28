Art et Soleil : le Cyanotype, Musée Buffon, Montbard

Art et Soleil : le Cyanotype Samedi 23 mai, 17h00 Musée Buffon Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Le cyanotype est un processus d’impression photographique inventé par John Herschel en 1842 en Angleterre. On peut utiliser cette technique de photographie ancienne pour créer des empreintes de végétaux, des images d’objets ou des reproductions de documents.

L’impression est possible grâce à l’application d’une solution chimique qui va rendre le support photosensible (qui va réagir aux rayons du Soleil ou autre source de lumière UV) .

Lors de ces 2 séances de projet suivi, les élèves vont découvrir l’histoire du cyanotype et son principe. Un parallèle avec les herbiers et les estampes présents dans la collection du musée Buffon permettra d’étudier les différentes techniques de représentations des végétaux.

Les élèves pourront ensuite passer à la mise en pratique en réalisant leur propre composition. Enfin, une œuvre collective pour chaque classe sera élaborée (sur une thématique en lien avec la nature) et sera exposée lors de la restitution pour la Nuit des musées 2026.

Musée Buffon 6 Rue Piron, 21500 Montbard, France Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380925042 https://www.musee-parc-buffon.fr/ Classé Monument Historique, Musée de France, labellisé «maison des illustres», le musée propose un parcours à travers l’histoire des sciences, des cabinets de curiosité aux premiers Muséums, en s’attachant à deux personnalités nées à Montbard : Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon (1707-1788) et Louis Jean-Marie Daubenton (1716 -1800). Deux salles d’exposition temporaire proposent, en lien avec les collections du musée, une découverte de l’héritage artistique et scientifique des deux célèbres naturalistes.

Les collections du Musée Buffon (en réserve et présentées dans l’exposition permanente) : Collection d’objets scientifiques : sphères armillaires, microscopes, trousse de taxidermiste, animaux naturalisés… Ces objets ont été acquis entre 2001 et 2010. ; Collection Beaux-Arts : constituée pour appuyer le discours scientifique du Musée Buffon (portraits, bustes, tableaux en lien avec Buffon, Daubenton et le siècle des Lumières). ; Collection de gravures et estampes : le fonds le plus important du musée qui conserve un ensemble significatif des gravures de la série des « Oiseaux » de Martinet ainsi que de gravures modernes illustrant l’Histoire Naturelle. ; Collection de livres, imprimés et manuscrits : édition originale de l’Histoire Naturelle, livres autour du naturalisme et des sciences au XVIIIe siècle. ; Collection arts décoratifs : céramiques dont quelques pièces d’un service en porcelaine de Sèvres.

La classe, l’œuvre !

Musée et parc Buffon