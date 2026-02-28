Au cœur de l’exposition « Du fil pour l’aiguille », Musée et Parc Buffon, Montbard

Au cœur de l’exposition « Du fil pour l’aiguille » Samedi 23 mai, 18h00 Musée et Parc Buffon Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

L’équipe du musée Buffon se tient à votre disposition dans le parcours de l’exposition temporaire pour faire un focus sur plusieurs œuvres emblématiques de l’exposition afin de découvrir ces objets sous un nouveau jour.

2026 sera une année anniversaire pour Louis Jean-Marie Daubenton. La ville et le musée souhaitent donc lui rendre hommage et mettre l’accent sur certains aspects du parcours de cet illustre montbardois. L’exposition invite le visiteur à s’intéresser à la relation qui lie Montbard au textile par le biais de l’acclimatation du mérinos.

Musée et Parc Buffon Rue du Parc Buffon, 21500 Montbard, France Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380925042 https://www.musee-parc-buffon.fr Le musée propose un parcours à travers l’histoire des sciences, des cabinets de curiosité aux premiers Muséums, en s’attachant à deux personnalités nées à Montbard : Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon (1707-1788) et Louis Jean-Marie Daubenton (1716 -1800). Deux salles d’exposition temporaire proposent, en lien avec les collections du musée, une découverte de l’héritage artistique et scientifique des deux célèbres naturalistes. Entrée accessible en fauteuil roulant Parking accessible en fauteuil roulant Toilettes accessibles en fauteuil roulant

L’équipe du musée Buffon se tient à votre disposition dans le parcours de l’exposition temporaire pour faire un focus sur plusieurs œuvres emblématiques de l’exposition afin de découvrir ces objets …

©Musée et parc Buffon