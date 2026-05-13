Restitution des travaux « La Classe, l’œuvre », Musée et Parc Buffon, Montbard

Restitution des travaux « La Classe, l’œuvre » Samedi 23 mai, 18h00 Musée et Parc Buffon Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Les élèves des écoles Paul Langevin et Sainte-Marie de Montbard présentent leurs cyanotypes réalisés dans le cadre du projet « La Classe, l’œuvre » mené depuis le début de l’année scolaire avec le musée Buffon.

Musée et Parc Buffon Rue du Parc Buffon, 21500 Montbard, France Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380925042 https://www.musee-parc-buffon.fr Le musée propose un parcours à travers l’histoire des sciences, des cabinets de curiosité aux premiers Muséums, en s’attachant à deux personnalités nées à Montbard : Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon (1707-1788) et Louis Jean-Marie Daubenton (1716 -1800). Deux salles d’exposition temporaire proposent, en lien avec les collections du musée, une découverte de l’héritage artistique et scientifique des deux célèbres naturalistes. Entrée accessible en fauteuil roulant Parking accessible en fauteuil roulant Toilettes accessibles en fauteuil roulant

Les élèves des écoles Paul Langevin et Sainte-Marie de Montbard présentent leurs cyanotypes réalisés dans le cadre du projet « La Classe, l’œuvre » mené depuis le début de l’année scolaire avec le…

©Musée et parc Buffon