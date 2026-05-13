Atelier enfant : Initiation au tissage, Musée et Parc Buffon, Montbard

Atelier enfant : Initiation au tissage Samedi 23 mai, 19h00 Musée et Parc Buffon Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Sur un petit métier à tisser en carton, les enfants sont invités à venir découvrir la technique du tissage et à réaliser leur propre création.

Musée et Parc Buffon Rue du Parc Buffon, 21500 Montbard, France Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380925042 https://www.musee-parc-buffon.fr Le musée propose un parcours à travers l’histoire des sciences, des cabinets de curiosité aux premiers Muséums, en s’attachant à deux personnalités nées à Montbard : Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon (1707-1788) et Louis Jean-Marie Daubenton (1716 -1800). Deux salles d’exposition temporaire proposent, en lien avec les collections du musée, une découverte de l’héritage artistique et scientifique des deux célèbres naturalistes. Entrée accessible en fauteuil roulant Parking accessible en fauteuil roulant Toilettes accessibles en fauteuil roulant

Sur un petit métier à tisser en carton, les enfants sont invités à venir découvrir la technique du tissage et à réaliser leur propre création.

©Musée et parc Buffon