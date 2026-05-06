Balade musicale et théâtrale à Senillé-Saint-Sauveur Senillé Saint-Sauveur Senillé-Saint-Sauveur

Senillé-Saint-Sauveur

Balade musicale et théâtrale à Senillé-Saint-Sauveur

Senillé Saint-Sauveur 5 place de la Foucaudière Senillé-Saint-Sauveur Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Les départs se feront de manière échelonnée entre 17h00 et 18h15, avec un point de départ situé à la mairie de Saint-Sauveur.

Une petite randonnée d’environ 1h30 à 2h, accessible à tous, ponctuée de plusieurs pauses tout au long du parcours

des pauses musicales proposés par les élèves du conservatoire et des pauses pour répondre à des questions sur le patrimoine.

À l’issue de la balade, un pot convivial sera offert, avec la possibilité pour chacun de prolonger la soirée en pique-niquant.

Important d’apporter votre éco-cup pour limiter les déchets. .

Senillé Saint-Sauveur 5 place de la Foucaudière Senillé-Saint-Sauveur 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr

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English : Balade musicale et théâtrale à Senillé-Saint-Sauveur

L’événement Balade musicale et théâtrale à Senillé-Saint-Sauveur Senillé-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-05-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne