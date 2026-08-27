Balade Musique en chemin à l’Ecopôle du Val d’Allier Parking à l’arrière de l’Intermarché Pérignat-sur-Allier
mercredi 21 octobre 2026 · Parking à l'arrière de l'Intermarché · Pérignat-sur-Allier
Informations pratiques
Pérignat-sur-Allier
Balade Musique en chemin à l’Ecopôle du Val d’Allier
Parking à l’arrière de l’Intermarché 8 Rue de Bellerive Pérignat-sur-Allier Puy-de-Dôme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-10-21 16:00:00
Date(s) :
2026-10-21
Musique en chemin… au fil de l’eau à l’Ecopôle du Val d’Allier est une balade musicale, poétique et sensible, pour Raconter et Vivre la nature en musique.
.
Parking à l’arrière de l’Intermarché 8 Rue de Bellerive Pérignat-sur-Allier 63800 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Music Along the Way… along the river at the Ecopôle du Val d’Allier is a musical, poetic, and sensitive journey designed to tell the story of and experience nature through music.
L’événement Balade Musique en chemin à l’Ecopôle du Val d’Allier Pérignat-sur-Allier a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme