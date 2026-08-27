Balade Musique en chemin à l’Ecopôle du Val d’Allier Parking à l’arrière de l’Intermarché Pérignat-sur-Allier

Informations pratiques

Pérignat-sur-Allier

Balade Musique en chemin à l’Ecopôle du Val d’Allier

Parking à l’arrière de l’Intermarché 8 Rue de Bellerive Pérignat-sur-Allier Puy-de-Dôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:00:00

fin : 2026-10-21 16:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Musique en chemin… au fil de l’eau à l’Ecopôle du Val d’Allier est une balade musicale, poétique et sensible, pour Raconter et Vivre la nature en musique.

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Parking à l’arrière de l’Intermarché 8 Rue de Bellerive Pérignat-sur-Allier 63800 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Music Along the Way… along the river at the Ecopôle du Val d’Allier is a musical, poetic, and sensitive journey designed to tell the story of and experience nature through music.

L’événement Balade Musique en chemin à l’Ecopôle du Val d’Allier Pérignat-sur-Allier a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme