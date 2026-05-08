Eygurande

Balade naturaliste au lac de l’Abeille

2 Le Randeix Eygurande Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Venez profiter d’une balade naturaliste commentée autour du lac de l’Abeille entre Merlines et Eygurande. Au programme, découverte de la faune et de la flore autour du lac et introduction au fonctionnement écologique du plan d’eau. Initiation aux méthodes scientifiques de suivi environnementaux et d’inventaires.

Le passage sur la retenue sera aussi l’occasion de parler étangs artificiels, aménagements et impacts environnementaux.

Balade facile d’accès pour petits et grands, n’hésitez pas à nous rejoindre sur le parking coté tennis pour un départ à 10h00 !

Animation gratuite. .

2 Le Randeix Eygurande 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 93 79 t.ruiz@cpiecorreze.com

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English : Balade naturaliste au lac de l’Abeille

L’événement Balade naturaliste au lac de l’Abeille Eygurande a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze