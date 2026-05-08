Eygurande

Marché des Producteurs de Pays d’Eygurande

Eygurande Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 17:00:00

fin : 2026-07-20 20:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Tous les lundis à partir du 7 juillet jusqu’au 25 août , vente directe du producteur aux consommateurs, des tables, bancs, barbecues sont à votre disposition afin de consommer sur place les produits du marché.

Produits Escargots, Miel, Légumes, Porc, Canard, Poisson, Pain, Fruits, Fromage de brebis, Fromage de vache

Renseignements Chambre d’Agriculture Pôle Circuits Courts 05 55 21 54 98 .

Eygurande 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine circuits-courts@correze.chambagri.fr

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English : Marché des Producteurs de Pays d’Eygurande

L’événement Marché des Producteurs de Pays d’Eygurande Eygurande a été mis à jour le 2026-05-08 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze