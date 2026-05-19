Eygurande

Bal des Sapeurs Pompiers

38 Route de la Pouge Eygurande Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Soirée After Work de 20h à 3h.

Restauration et buvette organisé par les Sapeurs-Pompiers d’Eygurande

Bal en plein air animé par la Dicothèque Mobile La fiesta .

Feu d’artifice à 22h30

Dans la cours du Centre d’Incendie et de Secours d’Eygurande.

Entrée gratuite. .

38 Route de la Pouge Eygurande 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 05 11 69 amicale.pompiers.egr@hotmail.com

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English : Bal des Sapeurs Pompiers

L’événement Bal des Sapeurs Pompiers Eygurande a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze