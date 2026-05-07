Lamazière-Haute

Balade naturaliste au Massif des Agriers

Lamazière-Haute Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-21 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Venez profiter d’une balade naturaliste commentée en pleine nature au cœur du massif des Agrier à Lamazière-Haute.

Au programme, découverte de la faune et de la flore du site et introduction aux méthode d’inventaires biologiques. Mais aussi observation du paysage de la chaîne des puys à l’horizon, formations de la chaîne et les différents types de volcanisme.

Balade pour petits et grands, n’hésitez pas à nous rejoindre sur le parking du refuge à coté du plan d’eau pour un départ à 10h00 !

Animation gratuite.

Point de rendez-vous 45°41’14.8 N 2°22’16.2 .

Lamazière-Haute 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 93 79 t.ruiz@cpiecorreze.com

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English : Balade naturaliste au Massif des Agriers

L’événement Balade naturaliste au Massif des Agriers Lamazière-Haute a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze