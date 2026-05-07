Balade naturaliste au Massif des Agriers Lamazière-Haute
Balade naturaliste au Massif des Agriers Lamazière-Haute mardi 21 juillet 2026.
Lamazière-Haute
Balade naturaliste au Massif des Agriers
Lamazière-Haute Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 12:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Venez profiter d’une balade naturaliste commentée en pleine nature au cœur du massif des Agrier à Lamazière-Haute.
Au programme, découverte de la faune et de la flore du site et introduction aux méthode d’inventaires biologiques. Mais aussi observation du paysage de la chaîne des puys à l’horizon, formations de la chaîne et les différents types de volcanisme.
Balade pour petits et grands, n’hésitez pas à nous rejoindre sur le parking du refuge à coté du plan d’eau pour un départ à 10h00 !
Animation gratuite.
Point de rendez-vous 45°41’14.8 N 2°22’16.2 .
Lamazière-Haute 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 93 79 t.ruiz@cpiecorreze.com
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English : Balade naturaliste au Massif des Agriers
L’événement Balade naturaliste au Massif des Agriers Lamazière-Haute a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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