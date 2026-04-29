Nuit des papillons Lamazière-Haute
Nuit des papillons Lamazière-Haute vendredi 31 juillet 2026.
Lamazière-Haute
Nuit des papillons
Lamazière-Haute Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Venez observer les papillons de nuit et apprenez à les identifier. Vous pourrez ensuite observer le ciel étoilé.
Tout public
Prévoir vêtements chauds, couvertures, pour s’isoler du froid et du vent.
Gratuit sur réservation obligatoire .
Lamazière-Haute 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00
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English : Nuit des papillons
L’événement Nuit des papillons Lamazière-Haute a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de Haute Corrèze