Lamazière-Haute

Nuit des papillons

Lamazière-Haute Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Retrouvez nous à partir de 20h au niveau de la fuste du massif des Agriers pour partir à la découverte des papillons de nuits. Cette animation, en partenariat avec le PNR Millevaches, sera l’occasion de découvrir le site sous un nouvel angle à la lumière de la lune et des étoiles tout en découvrant le monde merveilleux des papillons de nuit.

Venez en apprendre davantage sur la grande diversité de ces animaux au cours de cette soirée d’observation en compagnie d’un naturaliste qui pourra répondre à toutes vos questions.

Au programme également en fin de soirée une observation du ciel nocturne loin de toute pollution lumineuse pour une vue à couper le souffle sur les étoiles.

Accès facile pour petits et grands, munissez-vous d’une lumière rouge pour vous déplacer à la nuit tomber sans perturber la faune.

Animation gratuite. .

Lamazière-Haute 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 93 79 t.ruiz@cpiecorreze.com

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English : Nuit des papillons

L’événement Nuit des papillons Lamazière-Haute a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze