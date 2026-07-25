UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bidart

Balade naturaliste Chauves-souris, à l’écoute de l’inaudible à Bidart CPIE Littoral Basque Bidart

samedi 19 septembre 2026 · Bidart

Balade naturaliste Chauves-souris, à l’écoute de l’inaudible à Bidart CPIE Littoral Basque Bidart

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Bois de Contresta
Ville
64210 Bidart
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Bidart

Balade naturaliste Chauves-souris, à l’écoute de l’inaudible à Bidart CPIE Littoral Basque

Bois de Contresta Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

  .

Bois de Contresta Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18  cpie.littoral.basque@cpie-hendaye.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade naturaliste Chauves-souris, à l’écoute de l’inaudible à Bidart CPIE Littoral Basque

L’événement Balade naturaliste Chauves-souris, à l’écoute de l’inaudible à Bidart CPIE Littoral Basque Bidart a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Bidart

À voir aussi à Bidart (Pyrénées-Atlantiques)