Balade naturaliste Chauves-souris, à l’écoute de l’inaudible à Bidart CPIE Littoral Basque Bidart
samedi 19 septembre 2026 · Bidart
Informations pratiques
Bidart
Balade naturaliste Chauves-souris, à l’écoute de l’inaudible à Bidart CPIE Littoral Basque
Bois de Contresta Bidart Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
.
Bois de Contresta Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18 cpie.littoral.basque@cpie-hendaye.fr
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English : Balade naturaliste Chauves-souris, à l’écoute de l’inaudible à Bidart CPIE Littoral Basque
L’événement Balade naturaliste Chauves-souris, à l’écoute de l’inaudible à Bidart CPIE Littoral Basque Bidart a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Bidart
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