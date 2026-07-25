Informations pratiques

Bidart

Balade naturaliste Chauves-souris, à l’écoute de l’inaudible à Bidart CPIE Littoral Basque

Bois de Contresta Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

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Bois de Contresta Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18 cpie.littoral.basque@cpie-hendaye.fr

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English : Balade naturaliste Chauves-souris, à l’écoute de l’inaudible à Bidart CPIE Littoral Basque

L’événement Balade naturaliste Chauves-souris, à l’écoute de l’inaudible à Bidart CPIE Littoral Basque Bidart a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Bidart