Balade nature à la Brasserie des cèdres La Croix-Blanche
Balade nature à la Brasserie des cèdres La Croix-Blanche mercredi 24 juin 2026.
La Croix-Blanche
Balade nature à la Brasserie des cèdres
Domaine de Bernou La Croix-Blanche Lot-et-Garonne
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:30:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Venez admirer et profiter de la nature lors de cette sortie nature à la Brasserie des Cèdres. .
Domaine de Bernou La Croix-Blanche 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 73 34
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English : Balade nature à la Brasserie des cèdres
L’événement Balade nature à la Brasserie des cèdres La Croix-Blanche a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne