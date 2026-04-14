La Croix-Blanche

Balade nature à la Brasserie des cèdres

Domaine de Bernou La Croix-Blanche Lot-et-Garonne

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:30:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Venez admirer et profiter de la nature lors de cette sortie nature à la Brasserie des Cèdres. .

Domaine de Bernou La Croix-Blanche 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 73 34

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English : Balade nature à la Brasserie des cèdres

L’événement Balade nature à la Brasserie des cèdres La Croix-Blanche a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne