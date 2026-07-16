Balade nature à la découverte des délicieuses plantes sauvages et comestibles, Port d’Arzal-Camoël, Arzal

Informations pratiques

Balade nature à la découverte des délicieuses plantes sauvages et comestibles 30 juillet et 4 août Port d’Arzal-Camoël Morbihan

Tarifs : Enfant 6 à 13 ans 7€ ; Adulte 13€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T20:00:00+02:00 – 2026-07-30T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-04T20:00:00+02:00 – 2026-08-04T22:30:00+02:00

Elles nous entourent, il suffit de les regarder ! Nombreuses sont les plantes sauvages que l’on peut cueillir pour un usage quotidien. Venez les découvrir et apprenez à les identifier.

Depuis la nuit des temps, l’Homme s’est nourri avec les plantes sauvages. Réapprenez à les connaître et à les utiliser lors de cette sympathique balade entre le bord de la Vilaine, chemin et prairie.

Durée : 2h30

Activité organisée par Franck – guide nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/balade-nature-a-la-decouverte-des-delicieuses-plantes-sauvages-et-comestibles-9687

Port d’Arzal-Camoël Port d’Arzal-Camoël Arzal 56190 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/balade-nature-a-la-decouverte-des-delicieuses-plantes-sauvages-et-comestibles-9687 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/balade-nature-a-la-decouverte-des-delicieuses-plantes-sauvages-et-comestibles-9687 »}]

Nourriture naturelle, saine, les plantes sauvages