[Balade nature] A la découverte des libellules Arques-la-Bataille jeudi 9 juillet 2026.

Arques-la-Bataille

[Balade nature] A la découverte des libellules

Rendez-vous au parking du gymnase municipal Chemin des prairies Arques-la-Bataille Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Venez découvrir les libellules et les demoiselles, ces insectes aux couleurs éclatantes qui virevoltent au-dessus des étangs et attirent immédiatement le regard.

Au cours de cette balade, vous apprendrez comment elles vivent, pourquoi elles passent une grande partie de leur existence sous l’eau, et en quoi elles sont de véritables indicateurs de la bonne santé des mares et rivières.

Une sortie idéale pour observer, et comprendre la nature tout en profitant d’un moment calme et dépaysant en famille. .

Rendez-vous au parking du gymnase municipal Chemin des prairies Arques-la-Bataille 76880 Seine-Maritime Normandie +33 6 61 56 10 02 eco2nature@gmail.com

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English : [Balade nature] A la découverte des libellules

L’événement [Balade nature] A la découverte des libellules Arques-la-Bataille a été mis à jour le 2026-06-13 par Seine-Maritime Attractivité