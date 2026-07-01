Balade nature à la découverte des mammifères La Flèche
mercredi 8 juillet 2026 · La Flèche
Informations pratiques
La Flèche
Balade nature à la découverte des mammifères
La Bruere La Flèche Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-08 20:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Profitez d’une balade entre la Bruère et la Monnerie pour découvrir les animaux discrets tels que le Campagnol amphibie, la Loutre, le Castor…
Profitez d’une balade entre la Bruère et la Monnerie pour découvrir les animaux discrets tels que le Campagnol amphibie, la Loutre, le Castor… Habitats, traces et indices, ces animaux nous laissent de nombreuses indications, apprenons à reconnaître les signes de leur présence. .
La Bruere La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy a walk between La Bruère and La Monnerie to spot shy animals such as the water vole, the otter, and the beaver…
L’événement Balade nature à la découverte des mammifères La Flèche a été mis à jour le 2026-07-02 par CDT72
À voir aussi à La Fleche (Sarthe)
- Visite guidée du moulin à glace de la Bruère La Flèche La Flèche 8 juillet 2026
- Visite guidée du théâtre de la halle au blé La Flèche La Flèche 8 juillet 2026
- Visite guidée du moulin à glace de la Bruère La Flèche La Flèche 11 juillet 2026
- Visite guidée du théâtre de la halle au blé La Flèche La Flèche 11 juillet 2026
- Feu d’artifice & bal aux lacs de la Monnerie La Flèche 13 juillet 2026