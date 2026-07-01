Informations pratiques

La Flèche

Balade nature à la découverte des mammifères

La Bruere La Flèche Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-07-08 20:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Profitez d’une balade entre la Bruère et la Monnerie pour découvrir les animaux discrets tels que le Campagnol amphibie, la Loutre, le Castor…

Profitez d’une balade entre la Bruère et la Monnerie pour découvrir les animaux discrets tels que le Campagnol amphibie, la Loutre, le Castor… Habitats, traces et indices, ces animaux nous laissent de nombreuses indications, apprenons à reconnaître les signes de leur présence. .

La Bruere La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Enjoy a walk between La Bruère and La Monnerie to spot shy animals such as the water vole, the otter, and the beaver…

L’événement Balade nature à la découverte des mammifères La Flèche a été mis à jour le 2026-07-02 par CDT72