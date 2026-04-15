Feu d’artifice & bal aux lacs de la Monnerie La Flèche
Feu d’artifice & bal aux lacs de la Monnerie La Flèche lundi 13 juillet 2026.
La Flèche
Feu d’artifice & bal aux lacs de la Monnerie
La Flèche Sarthe
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Feu d’artifice & bal aux lacs de la Monnerie
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La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 16 60
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English :
Fireworks & dance at La Monnerie lakes
L’événement Feu d’artifice & bal aux lacs de la Monnerie La Flèche a été mis à jour le 2026-04-15 par CDT72
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