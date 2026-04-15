La Flèche

Feu d’artifice & bal aux lacs de la Monnerie

La Flèche Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Feu d’artifice & bal aux lacs de la Monnerie

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La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 16 60

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English :

Fireworks & dance at La Monnerie lakes

L’événement Feu d’artifice & bal aux lacs de la Monnerie La Flèche a été mis à jour le 2026-04-15 par CDT72