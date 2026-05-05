De la farine à la glace, Moulin de la Bruère, La Flèche

De la farine à la glace Dimanche 28 juin, 14h00 Moulin de la Bruère Sarthe

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Les bénévoles qui entretiennent l’installation seront heureux de répondre à vos questions sur la fabrication des pains de glace à rafraichir.

Un ancien meunier vous expliquera les étapes de la fabrication de la farine grâce à un moulin portatif.

Avant ou après la visite vous pourrez profiter de la buvette, manger des crêpes et flâner sur les bords du Loir.

Moulin de la Bruère 4 Chemin de la Bruère 72200 LA FLECHE La Flèche 72200 Sainte-Colombe Sarthe Pays de la Loire

Visite des espaces meunerie et fabrication des pains de glace à rafraîchir. Démonstration de fabrication de la farine grâce à un moulin à farine portatif. moulin farine