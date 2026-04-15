Mai à vélo, La Flèche,, La Flèche

Mai à vélo 11 et 12 mai La Flèche, Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-11T09:30:00+02:00 – 2026-05-11T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-12T09:30:00+02:00 – 2026-05-12T18:00:00+02:00

Toutes les écoles du Pays fléchois passent au vélo ! Pendant deux jours, les élèves de CM2 participent à un programme complet autour de la pratique cyclable : parcours de maniabilité pour gagner en aisance, ateliers de prévention et de sécurité routière, apprentissage du code de la route et initiation aux réparations de base pour devenir plus autonomes.

Cet événement s’inscrit dans une dynamique forte du territoire, résolument pro-vélo. Le Pays fléchois développe de nombreux aménagements cyclables sécurisés, des services dédiés aux usagers (stationnements, accompagnement, ateliers) et propose régulièrement des animations autour du vélo. À travers cette mobilisation collective des écoles, le territoire affirme son engagement en faveur des mobilités douces, de la sécurité et d’un mode de déplacement durable dès le plus jeune âge.

La Flèche, allée des gabares La Flèche 72200 Saint-Germain du Val Sarthe Pays de la Loire

Les écoles du Pays fléchois passent au vélo ! Pendant deux jours, les CM2 participent à des ateliers : maniabilité, sécurité routière, code de la route et réparation de vélos.