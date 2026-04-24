Eau & santé d’où vient l’eau de mon robinet ? La Bruere La Flèche

La Flèche

Eau & santé d’où vient l’eau de mon robinet ?

La Bruere 4 Allée de la Tour d’Auvergne La Flèche Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 17:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Suivez les techniciens du service eau de la Ville de La Flèche pour visiter la station de captage d’eau au bord du Loir, et découvrez le cycle de l’eau domestique ainsi que les enjeux liés à l’eau potable avec le CPIE.

D’où vient l’eau de mon robinet ?

Suivez les techniciens du service eau de la Ville de La Flèche pour visiter la station de captage d’eau au bord du Loir, et découvrez le cycle de l’eau domestique ainsi que les enjeux liés à l’eau potable avec le CPIE.

Infos pratiques

Mercredi 20 mai | 14h-17h | La Flèche usine des eaux, 4 allée de la Tour d’Auvergne

Visites de la station à partir de 12 ans avec départs toutes les heures (à partir de 14h). En parallèle, stand pédagogique en continu, accessible dès 6 ans. Gratuit et sans inscription.

Action organisée dans le cadre du Contrat Local de Santé (CLS) de la CCPF, avec le soutien technique et/ou financier de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, le Service des Eaux de la ville de La Flèche et le Service Patrimoine Naturel de la Communauté de Communes du Pays Fléchois. .

La Bruere 4 Allée de la Tour d’Auvergne La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Follow technicians from the City of La Flèche?s water department on a tour of the water catchment station on the banks of the Loir, and learn about the domestic water cycle and drinking water issues with the CPIE.

L’événement Eau & santé d’où vient l’eau de mon robinet ? La Flèche a été mis à jour le 2026-04-24 par CDT72