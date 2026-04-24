La Flèche

Cycle Vigie chauve-souris APÉRO CHIRO préparons notre été ailé !

La Bruere La Flèche Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 17:00:00

fin : 2026-05-20 19:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Cycle Vigie chauve-souris APÉRO CHIRO préparons notre été ailé !

Cycle Vigie chauve-souris Retrouvons-nous pour préparer la saison des comptages estivaux de chauves-souris ! Révisons les critères d’identification et les protocoles de suivis.

Débutants ? Vous êtes les bienvenus pour découvrir les actions d’études des chauves-souris et échanger avec les membres de la BatSquad sarthoise. à partir de 15 ans. Rapporter des petites choses pour l’apéritif ! .

La Bruere La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Cycle Vigie chauve-souris APÉRO CHIRO let’s prepare our winged summer!

L’événement Cycle Vigie chauve-souris APÉRO CHIRO préparons notre été ailé ! La Flèche a été mis à jour le 2026-04-24 par CDT72