Cycle Vigie chauve-souris APÉRO CHIRO préparons notre été ailé ! La Flèche
Cycle Vigie chauve-souris APÉRO CHIRO préparons notre été ailé ! La Flèche mercredi 20 mai 2026.
La Flèche
Cycle Vigie chauve-souris APÉRO CHIRO préparons notre été ailé !
La Bruere La Flèche Sarthe
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 17:00:00
fin : 2026-05-20 19:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Cycle Vigie chauve-souris APÉRO CHIRO préparons notre été ailé !
Cycle Vigie chauve-souris Retrouvons-nous pour préparer la saison des comptages estivaux de chauves-souris ! Révisons les critères d’identification et les protocoles de suivis.
Débutants ? Vous êtes les bienvenus pour découvrir les actions d’études des chauves-souris et échanger avec les membres de la BatSquad sarthoise. à partir de 15 ans. Rapporter des petites choses pour l’apéritif ! .
La Bruere La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire
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English :
Cycle Vigie chauve-souris APÉRO CHIRO let’s prepare our winged summer!
L’événement Cycle Vigie chauve-souris APÉRO CHIRO préparons notre été ailé ! La Flèche a été mis à jour le 2026-04-24 par CDT72
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