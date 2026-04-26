Fête de la nature découverte de l’aérodrome La Flèche
Fête de la nature découverte de l’aérodrome La Flèche samedi 23 mai 2026.
La Flèche
Fête de la nature découverte de l’aérodrome
Aérodrome La Flèche Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 12:30:00
Date(s) :
2026-05-23
A l’occasion de la fête de la nature, partez à la découverte de l’aérodrome de La Flèche et des milieux naturels qui s’expriment sur ce lieu.
Fête de la nature découverte de l’aérodrome. Entre flore et biodiversité.
A l’occasion de la fête de la nature, partez à la découverte de l’aérodrome de La Flèche et des milieux naturels qui s’expriment sur ce lieu. Des végétations de landes aux fossés humides, une occasion parfaite pour en apprendre davantage sur les espèces qui les composent, souvent méconnues et pourtant essentielles à la biodiversité locale !
prévoir pantalon long, bonnes chaussures et vêtements adaptés à la météo Inscription obligatoire, à partir de 15 ans. .
Aérodrome La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire
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English :
On the occasion of the Fête de la Nature, discover the La Flèche aerodrome and its natural environments.
L’événement Fête de la nature découverte de l’aérodrome La Flèche a été mis à jour le 2026-04-24 par CDT72
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