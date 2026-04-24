Eau & santé d’où vient l’eau de mon robinet ? Station Villenette La Flèche

La Flèche

Eau & santé d’où vient l’eau de mon robinet ?

Station Villenette La Bruere La Flèche Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Eau & santé d’où vient l’eau de mon robinet ?

D’où vient l’eau de mon robinet ? Suivez les techniciens du service eau de la Ville de La Flèche pour visiter la station de captage d’eau au bord du Loir, et découvrez le cycle de l’eau domestique ainsi que les enjeux liés à l’eau potable avec le CPIE. Station de Villenette au bout de la rue des Grapilleurs. Visites de la station à partir de 12 ans avec départs toutes les heures (à partir de 14h). En parallèle, stand pédagogique en continu, accessible dès 6 ans. Gratuit et sans inscription. Action organisée dans le cadre du Contrat Local de Santé (CLS) de la CCPF, avec le soutien technique et/ou financier de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, le Service des Eaux de la ville de La Flèche et le Service Patrimoine Naturel de la Communauté de Communes du Pays Fléchois. .

Station Villenette La Bruere La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Water & health: where does my tap water come from?

L’événement Eau & santé d’où vient l’eau de mon robinet ? La Flèche a été mis à jour le 2026-04-24 par CDT72