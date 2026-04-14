Mai à Vélo, Complexe sportif de la Monnerie, La Flèche

Mai à Vélo Dimanche 10 mai, 10h00, 11h30 Complexe sportif de la Monnerie Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T10:30:00+02:00

Fin : 2026-05-10T11:30:00+02:00 – 2026-05-10T12:00:00+02:00

Balade à vélo de 20 à 25 km le 10 mai. Départ à 10 h du complexe sportif de la Monnerie à La Flèche (72200). Pot à l’arrivée. Possibilité de prendre un repas avec le club, sur réservation préalable (20 €).

Complexe sportif de la Monnerie 1 allée des Fromenteaux 72200 La Flèche La Flèche 72200 Sainte-Colombe Sarthe Pays de la Loire

balade à vélo

RCL 72200