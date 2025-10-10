L’Exploitation à la cool Cie El Ajouad Salle Coppélia La Flèche

L’Exploitation à la cool Cie El Ajouad

Ce sont eux qu’on retrouve aujourd’hui tout en bas de l’échelle de la startup nation, payés au lance-pierre…

… sans salaire minimum, sans arrêt maladie en cas d’accident, sans congés payés, sans chômage, avec des outils de travail à leurs frais un smartphone obligatoirement 4G qui vaut cher, un vélo souvent décrépit… À n’importe quel soir de la semaine, aux alentours de 20h, la scène se répète des dizaines de livreurs, à vélo ou scooter, reconnaissables à leur sac isotherme carré floqué du logo de la plateforme pour laquelle ils roulent, patientent entre deux fast-foods, les yeux rivés sur leur téléphone. Jules Salé dénonce sans concession le cynisme des grandes entreprises autant que la complaisance de l’état. Plus qu’un témoignage, un réquisitoire générationnel contre la dérive uberisante de notre société. .

These are the people at the bottom of the startup nation ladder, paid by the slingshot…

Sie sind es, die man heute ganz unten auf der Leiter der Startup-Nation findet, bezahlt an der Steinschleuder…

Queste sono le persone che si trovano in fondo alla nazione delle start-up, pagate a suon di fendenti e frecciate…

Estas son las personas que están en lo más bajo de la nación de las start-ups, pagadas con las hondas y las flechas…

