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La Templerie en scènes. 41 rue de la Tour d’Auvergne La Flèche

La Templerie en scènes. 41 rue de la Tour d’Auvergne La Flèche vendredi 29 mai 2026.

Lieu : 41 rue de la Tour d'Auvergne

Adresse : 41 BIS Rue de la Tour d'Auvergne

Ville : 72200 La Flèche

Département : Sarthe

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 10 10 50

La Flèche

La Templerie en scènes.

41 rue de la Tour d’Auvergne 41 BIS Rue de la Tour d’Auvergne La Flèche Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 15:00:00
fin : 2026-05-31 18:30:00

Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

Festival des Arts vivants musique, théâtre et voix
En plein air dans un cadre enchanteur   .

41 rue de la Tour d’Auvergne 41 BIS Rue de la Tour d’Auvergne La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire +33 6 87 84 34 06  latemplerie.enscenes@gmail.com

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English :

Festival des Arts vivants: music, theater and voice

L’événement La Templerie en scènes. La Flèche a été mis à jour le 2026-04-14 par CDT72

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