La Templerie en scènes. 41 rue de la Tour d’Auvergne La Flèche

La Flèche

La Templerie en scènes.

41 rue de la Tour d’Auvergne 41 BIS Rue de la Tour d’Auvergne La Flèche Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 15:00:00

fin : 2026-05-31 18:30:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

Festival des Arts vivants musique, théâtre et voix

En plein air dans un cadre enchanteur .

41 rue de la Tour d’Auvergne 41 BIS Rue de la Tour d’Auvergne La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire +33 6 87 84 34 06 latemplerie.enscenes@gmail.com

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English :

Festival des Arts vivants: music, theater and voice

L’événement La Templerie en scènes. La Flèche a été mis à jour le 2026-04-14 par CDT72