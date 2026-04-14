La Templerie en scènes. 41 rue de la Tour d’Auvergne La Flèche
La Templerie en scènes. 41 rue de la Tour d’Auvergne La Flèche vendredi 29 mai 2026.
La Flèche
La Templerie en scènes.
41 rue de la Tour d’Auvergne 41 BIS Rue de la Tour d’Auvergne La Flèche Sarthe
Tarif : 10 – 10 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 15:00:00
fin : 2026-05-31 18:30:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31
Festival des Arts vivants musique, théâtre et voix
En plein air dans un cadre enchanteur .
41 rue de la Tour d’Auvergne 41 BIS Rue de la Tour d’Auvergne La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire +33 6 87 84 34 06 latemplerie.enscenes@gmail.com
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English :
Festival des Arts vivants: music, theater and voice
L’événement La Templerie en scènes. La Flèche a été mis à jour le 2026-04-14 par CDT72
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