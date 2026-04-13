jardin d’artiste, jardin de Maisonneuve 2121, route des Clos la Flèche, La Flèche

jardin d’artiste 5 – 7 juin jardin de Maisonneuve 2121, route des Clos la Flèche Sarthe

2 euros pour les adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T10:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T18:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Mon grand jardin a déjà 25 ans !

J’y ai tant travaillé qu’il est devenu beau. Vous aimerez y flâner. A mes anciennes grandes sculptures s’ajouteront les plus petites que je suis en train de confectionner et les magnifiques compositions de fleurs en papier de l’artiste angevine, Marji.

Tout sera mis en place pour le plaisir de vos yeux.

jardin de Maisonneuve 2121, route des Clos la Flèche 72200 la flèche La Flèche 72200 Saint-Germain du Val Sarthe Pays de la Loire stationnement le long de la haie qui entoure le jardin

Mon grand jardin a déjà 25 ans !

©martine Poirrier