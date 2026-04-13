jardin d’artiste, jardin de Maisonneuve 2121, route des Clos la Flèche, La Flèche
jardin d’artiste, jardin de Maisonneuve 2121, route des Clos la Flèche, La Flèche vendredi 5 juin 2026.
jardin d’artiste 5 – 7 juin jardin de Maisonneuve 2121, route des Clos la Flèche Sarthe
2 euros pour les adultes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T10:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T18:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00
Mon grand jardin a déjà 25 ans !
J’y ai tant travaillé qu’il est devenu beau. Vous aimerez y flâner. A mes anciennes grandes sculptures s’ajouteront les plus petites que je suis en train de confectionner et les magnifiques compositions de fleurs en papier de l’artiste angevine, Marji.
Tout sera mis en place pour le plaisir de vos yeux.
jardin de Maisonneuve 2121, route des Clos la Flèche 72200 la flèche La Flèche 72200 Saint-Germain du Val Sarthe Pays de la Loire stationnement le long de la haie qui entoure le jardin
Mon grand jardin a déjà 25 ans !
©martine Poirrier
À voir aussi à La Fleche (Sarthe)
- Visite guidée du moulin à glace de la Bruère La Flèche La Flèche 19 avril 2026
- Visite guidée du théâtre de la halle au blé La Flèche La Flèche 26 avril 2026
- L’Exploitation à la cool Cie El Ajouad Salle Coppélia La Flèche 29 avril 2026
- Boucle n°1 Loir et vergers La Flèche Sarthe 1 mai 2026
- La Ronde des Vallées et Forêts La Flèche Sarthe 1 mai 2026