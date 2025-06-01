Boucle n°1 Loir et vergers La Flèche Sarthe

Durée : Distance : 20400.0 Tarif :

Découvrez le côté nature de la Vallée du Loir à travers ses vergers et sa réserve naturelle régionale des marais de Cré sur Loir !

http://www.vallee-du-loir.com/ +33 2 43 38 16 60

English :

Discover the « nature » side of the Loir Valley through its orchards and the regional nature reserve of the Cré sur Loir marshes!

Deutsch :

Entdecken Sie die « natürliche » Seite des Loir-Tals mit seinen Obstgärten und dem regionalen Naturschutzgebiet der Sümpfe von Cré sur Loir!

Italiano :

Scoprite il lato « naturale » della Valle del Loir attraverso i suoi frutteti e la riserva naturale regionale delle paludi del Cré sur Loir!

Español :

Descubra el lado « natural » del Valle del Loir a través de sus huertos y su reserva natural regional de las marismas de Cré sur Loir

