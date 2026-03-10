La Flèche

Visite guidée du théâtre de la halle au blé La Flèche

place du 8 mai 1945 La Flèche Sarthe

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 16:30:00

fin : 2026-05-16 17:30:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-17

Venez explorer un petit théâtre à l’italienne, entièrement restauré !

Découvrez ce joyau, rare témoin des théâtres à l’italienne du début du XIXe siècle. Laissez-vous émerveiller par les décors et l’ambiance de cette bonbonnière . Son histoire, son décor, sa restauration et ses coulisses n’auront plus de secret pour vous….

– Visites individuelles d’avril à septembre. Dates des visites sur www.visithemes.com/agenda possibilité de visite couplée avec le moulin à glace de la Bruère (certains jours)

– Visites sur demande pour groupes toute l’année, selon disponibilités (tarif spécifique) .

place du 8 mai 1945 La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 83 52 00 thomas@visithemes.com

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English :

Come and explore a small, fully restored Italian-style theater!

L’événement Visite guidée du théâtre de la halle au blé La Flèche La Flèche a été mis à jour le 2026-03-10 par LA FLECHE