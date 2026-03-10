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Visite guidée du théâtre de la halle au blé La Flèche La Flèche

Visite guidée du théâtre de la halle au blé La Flèche La Flèche samedi 16 mai 2026.

Adresse : place du 8 mai 1945

Ville : 72200 La Flèche

Département : Sarthe

Début : 2026-05-16T16:30:00

Fin : 2026-05-16T17:30:00

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 7 7 7

La Flèche

Visite guidée du théâtre de la halle au blé La Flèche

place du 8 mai 1945 La Flèche Sarthe

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 16:30:00
fin : 2026-05-16 17:30:00

Date(s) :
2026-05-16 2026-05-17

Venez explorer un petit théâtre à l’italienne, entièrement restauré !
Découvrez ce joyau, rare témoin des théâtres à l’italienne du début du XIXe siècle. Laissez-vous émerveiller par les décors et l’ambiance de cette bonbonnière . Son histoire, son décor, sa restauration et ses coulisses n’auront plus de secret pour vous….

– Visites individuelles d’avril à septembre. Dates des visites sur www.visithemes.com/agenda possibilité de visite couplée avec le moulin à glace de la Bruère (certains jours)

– Visites sur demande pour groupes toute l’année, selon disponibilités (tarif spécifique)   .

place du 8 mai 1945 La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 83 52 00  thomas@visithemes.com

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English :

Come and explore a small, fully restored Italian-style theater!

L’événement Visite guidée du théâtre de la halle au blé La Flèche La Flèche a été mis à jour le 2026-03-10 par LA FLECHE

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