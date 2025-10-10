La pointe du compas Cie HKC Salle Coppélia La Flèche

La pointe du compas Cie HKC

Tessa porte des joggings homme oversize, alors que sa mère voudrait faire d’elle une poupée lisse, délicate et gracieuse. Une tenue commode pour se cacher et sortir de la zone du sexe, de la drague et de tout le bordel qui va avec.

Rejetant l’écrasant bagage qu’impose le fait de naître fille, l’adolescente envoie valser avec franc-parler et humour le diktat des apparences et de la séduction. Elle veut vivre son genre comme elle l’entend. Sa sexualité aussi, qui effraye tant sa mère. Et puis un jour, un secret de famille explose, qui amène Tessa à reconsidérer sa relation complexe avec sa mère. De quoi la jeune fille est-elle l’héritière ? .

English :

Tessa wears oversized men?s jogging suits, while her mother would like to turn her into a sleek, delicate and graceful doll. A convenient outfit to hide in and get out of the sex zone, the dating zone and all the mess that goes with it.

German :

Tessa trägt übergroße Herren-Jogginganzüge, während ihre Mutter aus ihr eine glatte, zarte und anmutige Puppe machen möchte. Ein bequemes Outfit, um sich zu verstecken und aus der Zone des Sex, der Anmache und des ganzen Schlamassels, das dazugehört herauszukommen

Italiano :

Tessa indossa tute da jogging maschili troppo grandi, mentre sua madre vorrebbe trasformarla in una bambola elegante, delicata e aggraziata. Un abito comodo in cui nascondersi e uscire dalla zona del sesso, del flirt e di tutto il casino che ne consegue

Espanol :

Tessa viste trajes de jogging masculinos de gran tamaño, mientras que a su madre le gustaría convertirla en una muñeca elegante, delicada y grácil. Un atuendo cómodo para esconderse y salir de la zona de sexo, el flirteo y todo el lío que conlleva

