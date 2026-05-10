Weyersheim

Balade nature A la rencontre du Chevreuil

Weyersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Sur les traces du plus petit cervidé d’Europe. En cette période de rut, les chevreuils sont dans tous leurs états. Une occasion en or pour mieux les observer et en apprendre un peu davantage sur notre gazelle européenne ! Une balade à la fois ludique et éducative à la rencontre de l’un de nos plus attachants hôtes sauvages.

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L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !

Sur les traces du plus petit cervidé d’Europe. En cette période de rut, les chevreuils sont dans tous leurs états. Une occasion en or pour mieux les observer et en apprendre un peu davantage sur notre gazelle européenne ! Une balade à la fois ludique et éducative à la rencontre de l’un de nos plus attachants hôtes sauvages.

Balade organisée à Weyersheim, horaire et lieu communiqué à l’inscription. .

Weyersheim 67720 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 51 67 agendacine@gmail.com

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English :

On the trail of Europe’s smallest deer. This rutting season, roe deer are in all their glory. A golden opportunity to observe them more closely and learn a little more about our European gazelle ! A fun and educational walk to meet one of our most endearing wild hosts.

L’événement Balade nature A la rencontre du Chevreuil Weyersheim a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau