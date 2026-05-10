Balade nature A la rencontre du Chevreuil Weyersheim
Balade nature A la rencontre du Chevreuil Weyersheim jeudi 30 juillet 2026.
Weyersheim
Balade nature A la rencontre du Chevreuil
Weyersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Sur les traces du plus petit cervidé d’Europe. En cette période de rut, les chevreuils sont dans tous leurs états. Une occasion en or pour mieux les observer et en apprendre un peu davantage sur notre gazelle européenne ! Une balade à la fois ludique et éducative à la rencontre de l’un de nos plus attachants hôtes sauvages.
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Sur les traces du plus petit cervidé d’Europe. En cette période de rut, les chevreuils sont dans tous leurs états. Une occasion en or pour mieux les observer et en apprendre un peu davantage sur notre gazelle européenne ! Une balade à la fois ludique et éducative à la rencontre de l’un de nos plus attachants hôtes sauvages.
Balade organisée à Weyersheim, horaire et lieu communiqué à l’inscription. .
Weyersheim 67720 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 51 67 agendacine@gmail.com
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English :
On the trail of Europe’s smallest deer. This rutting season, roe deer are in all their glory. A golden opportunity to observe them more closely and learn a little more about our European gazelle ! A fun and educational walk to meet one of our most endearing wild hosts.
L’événement Balade nature A la rencontre du Chevreuil Weyersheim a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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